Semaines Européennes du Développement Durable Reims

Semaines Européennes du Développement Durable

Divers lieux sur le territoire Reims Marne

Entrée libre

Début : 2025-09-18

fin : 2025-10-08

2025-09-18

Tout public

Les Semaines Européennes du Développement Durable (SEDD) sont de retour !

Un rendez-vous annuel, pendant lequel vous pourrez (ré)apprendre les bonnes pratiques autour de visites, conférences, expositions ou opérations de nettoyage pour fédérer citoyens, entreprises, collectivités et associations autour d’initiatives concrètes en faveur d’un avenir plus durable !

Cette année, les SEDD met en avant l’adaptation au changement climatique, un enjeu clé pour renforcer la résilience de nos territoires et modes de vie.

Au programme ateliers culinaires, world cleanup day, balade nature, table ronde, atelier jardinage, initiation au compostage, atelier zero déchet…Découvrez le programme complet en ligne. .

