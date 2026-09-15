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AGENDA · Pontarlier

Semaines tous famille Pontarlier

lundi 12 octobre 2026 · Pontarlier

Informations pratiques

Début
lundi 12 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Adresse
Sur le territoire du Haut-Doubs forestier
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Semaines tous famille

Sur le territoire du Haut-Doubs forestier Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-12

Organisé par le Relais Petite Enfance, soutenu par la CAF du Doubs.
C’est un ensemble d’activités gratuites proposées aux familles pour permettre aux parents de s’accorder du temps à partager avec leurs enfants et de s’enrichir de l’expérience des professionnels. C’est un événement dédié à la famille et à la parentalité.
Gratuit, sur inscription par téléphone.   .

Sur le territoire du Haut-Doubs forestier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Semaines tous famille

L’événement Semaines tous famille Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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