Informations pratiques

Pontarlier

Semaines tous famille

Sur le territoire du Haut-Doubs forestier Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-12

Organisé par le Relais Petite Enfance, soutenu par la CAF du Doubs.

C’est un ensemble d’activités gratuites proposées aux familles pour permettre aux parents de s’accorder du temps à partager avec leurs enfants et de s’enrichir de l’expérience des professionnels. C’est un événement dédié à la famille et à la parentalité.

Gratuit, sur inscription par téléphone. .

Sur le territoire du Haut-Doubs forestier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Semaines tous famille

L’événement Semaines tous famille Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS