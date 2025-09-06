Sembadub: concerts Camping La Tanière des loups Sembadel
Sembadub: concerts
Camping La Tanière des loups 36, rue des voyageurs Sembadel Haute-Loire
Début : 2025-09-06 18:00:00
fin : 2025-09-06 01:00:00
2025-09-06
Le Camping « La Tanière des Loups » propose un soirée 100% festive avec des concerts en live.
Camping La Tanière des loups 36, rue des voyageurs Sembadel 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 85 82 43 latanieredesloups43@gmail.com
English :
Camping « La Tanière des Loups » offers a 100% festive evening with live concerts.
German :
Der Campingplatz « La Tanière des Loups » bietet einen 100%ig festlichen Abend mit Live-Konzerten.
Italiano :
Il campeggio « La Tanière des Loups » propone una serata di festa al 100% con concerti dal vivo.
Espanol :
El camping « La Tanière des Loups » ofrece una velada 100% festiva con conciertos en directo.
L’événement Sembadub: concerts Sembadel a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay