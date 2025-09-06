Sembadub: concerts Camping La Tanière des loups Sembadel

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 18:00:00

fin : 2025-09-06 01:00:00

2025-09-06

Le Camping « La Tanière des Loups » propose un soirée 100% festive avec des concerts en live.

Camping La Tanière des loups 36, rue des voyageurs Sembadel 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 85 82 43 latanieredesloups43@gmail.com

English :

Camping « La Tanière des Loups » offers a 100% festive evening with live concerts.

German :

Der Campingplatz « La Tanière des Loups » bietet einen 100%ig festlichen Abend mit Live-Konzerten.

Italiano :

Il campeggio « La Tanière des Loups » propone una serata di festa al 100% con concerti dal vivo.

Espanol :

El camping « La Tanière des Loups » ofrece una velada 100% festiva con conciertos en directo.

L’événement Sembadub: concerts Sembadel a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay