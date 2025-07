Semer le sixiéme jardin Autun

Faubourg de breuil Autun Saône-et-Loire

C’est au sein du Sixième Jardin d’une résidence, que cinq jeunes artistes de la région Bourgogne-Franche-Comté sont invités à produire et à présenter leurs projets artistiques.

Ce premier geste — celui de semer — lance la première édition, mêlant installations, vidéos et expériences sonores, tout en laissant place aux découvertes faites durant la résidence. Les artistes sèmeront les premières graines, dans l’attente de la pousse d’une végétation encore inconnue.

En résidence du 23 juillet au 1er août, les cinq résident·e·s — Armand Louet, Anselme Sennelier, Grishka Tchenisoff, Zoé Follis et Matice Follis — présenteront leur travail lors d’un vernissage le 1er août à 18h, sur le lieu même de la résidence, au faubourg de Breuil, à Autun.

Cette résidence, conçue par et pour de jeunes artistes de la région, est rendue possible grâce au soutien des propriétaires du lieu et à l’appui matériel de l’École supérieure d’art et de design de la ville de Dijon. .

Faubourg de breuil Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 63 13 51 maticef71@gmail.com

