Semeurs de culture portes ouvertes, clown et ambiance musicale Aux Collines Aromatiques Saint-Michel-sur-Savasse
samedi 12 septembre 2026 · Aux Collines Aromatiques · Saint-Michel-sur-Savasse
Informations pratiques
Saint-Michel-sur-Savasse
Semeurs de culture portes ouvertes, clown et ambiance musicale
Aux Collines Aromatiques 525 route de la Toume Saint-Michel-sur-Savasse Drôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
A l’occasion d’un évènement intitulé Semeurs de culture , Stéphanie vous accueille sur sa ferme à Saint Michel sur Savasse où sont cultivées et transformées plantes aromatiques et médicinales !
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Aux Collines Aromatiques 525 route de la Toume Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 83 42 23 projet.civam26@gmail.com
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English : Semeurs de culture portes ouvertes, clown et ambiance musicale
As part of an event titled Semeurs de culture, Stéphanie welcomes you to her farm in Saint-Michel-sur-Savasse, where aromatic and medicinal plants are grown and processed!
L’événement Semeurs de culture portes ouvertes, clown et ambiance musicale Saint-Michel-sur-Savasse a été mis à jour le 2026-08-17 par Valence Romans Tourisme
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