Semeurs de culture portes ouvertes, clown et ambiance musicale Aux Collines Aromatiques Saint-Michel-sur-Savasse

Informations pratiques

Saint-Michel-sur-Savasse

Semeurs de culture portes ouvertes, clown et ambiance musicale

Aux Collines Aromatiques 525 route de la Toume Saint-Michel-sur-Savasse Drôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

A l’occasion d’un évènement intitulé Semeurs de culture , Stéphanie vous accueille sur sa ferme à Saint Michel sur Savasse où sont cultivées et transformées plantes aromatiques et médicinales !

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Aux Collines Aromatiques 525 route de la Toume Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 83 42 23 projet.civam26@gmail.com

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English : Semeurs de culture portes ouvertes, clown et ambiance musicale

As part of an event titled Semeurs de culture, Stéphanie welcomes you to her farm in Saint-Michel-sur-Savasse, where aromatic and medicinal plants are grown and processed!

L’événement Semeurs de culture portes ouvertes, clown et ambiance musicale Saint-Michel-sur-Savasse a été mis à jour le 2026-08-17 par Valence Romans Tourisme