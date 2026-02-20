Semeurs de panique Théâtre Théâtre de Thouars Thouars

Semeurs de panique Théâtre

Théâtre de Thouars 5 Boulevard Pierre Curie Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 10:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Cette fable, résolument moderne, entraîne une enfant au-delà de ses limites pour régler un problème. Et quel problème ! Faire pleuvoir sur un pays asséché par le désespoir et la paresse des adultes. Une jeune fille prénommée Jo, accompagnée de Gentiane, sa grenouille de compagnie, vont partir à la recherche d’un cerf magique capable de régénérer ce qui est mort. Mathilde Souchaud autrice associée au théâtre de Thouars- écrit un texte drôle et incisif et fait entendre la voix des petits, des insignifiants, qui, sans crier gare peuvent changer beaucoup de choses. .

Théâtre de Thouars 5 Boulevard Pierre Curie Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 39 32 reservations@theatre-thouars.com

English : Semeurs de panique Théâtre

This resolutely modern fable takes a child beyond her limits to solve a problem. And what a problem it is! To make it rain on a country dried up by the despair and laziness of adults. Mathilde Souchaud writes a funny, incisive text that lets the voice of the little ones be heard.

