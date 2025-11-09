Semi et 10km de Bordeaux Bordeaux Bordeaux

Semi et 10km de Bordeaux Dimanche 9 novembre, 09h00 Bordeaux Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-09T09:00:00 – 2025-11-09T15:00:00

Fin : 2025-11-09T09:00:00 – 2025-11-09T15:00:00

Courses sur route labélissées par la FFA (Fédération Française d’Athlétisme)

Plus de 20000 coureurs prendront le départ de ces deux circuits en plein coeur de la ville de Bordeaux.

Bordeaux bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.semi10kmdebordeaux.fr/ »}]

Course sur route de 10km et 21km dans le centre-ville de Bordeaux running course semi marathon 10km