Semi Marathon 16ème édition Départ de la Halle des Sports des Trois Sources Bourg-lès-Valence
Départ de la Halle des Sports des Trois Sources 106 Chemin du Valentin Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 11 – 11 – 28 EUR
pour les participants
Début : 2026-04-26
Le semi-marathon de Bourg-lès-Valence propose plusieurs types de courses, adaptées à tous les niveaux et envies, pour permettre à chacun de participer à son rythme.
Départ de la Halle des Sports des Trois Sources 106 Chemin du Valentin Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 45 45 accueilmairie@bourg-les-valence.fr
The Bourg-lès-Valence half-marathon offers several types of race, suitable for all levels and tastes, so that everyone can take part at their own pace.
