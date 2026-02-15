Semi-marathon Bazas-Langon Bazas

Semi-marathon Bazas-Langon

30 Place de la Cathédrale Bazas Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Semi-marathon historique de ville à ville entre la campagne bazadaise et le vignoble du langonnais.

Une course de légende , un parcours vallonné et atypique depuis plus de 35 ans, de la cathédrale de Bazas aux Quais de la Garonne à Langon qui serpente par les petites routes.

Une épreuve qui allie tradition et modernité avec au programme

– 9h randonnée pédestre de 15km, départ devant la mairie de Cazats

– 9h30 course de 12km entre Coimères et Langon

– 9h30 course benjamins minimes (2 km au départ à St Pierre de Mons) et courses enfants courses enfants (500 m à 1000 m au parc des Vergers)

– 10h départ du semi-marathon Bazas-Langon (21,1km).

Inscription sur place uniquement pour la randonnée !

Repas d’après-course grillades frites .

30 Place de la Cathédrale Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 38 85 entente.langonathletisme@gmail.com

