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AGENDA · Chasseneuil-sur-Bonnieure

Semi marathon Rendez-vous aux gymnases Chasseneuil-sur-Bonnieure

dimanche 20 septembre 2026 · Rendez-vous aux gymnases · Chasseneuil-sur-Bonnieure

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Rendez-vous aux gymnases
Adresse
Gymnases
Ville
16260 Chasseneuil-sur-Bonnieure
Département
Charente
Tarif

Chasseneuil-sur-Bonnieure

Semi marathon

Rendez-vous aux gymnases Gymnases Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :
2026-09-20

semi marathon organisé par l’ECA Est Charente athlétisme
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Rendez-vous aux gymnases Gymnases Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 37 79 30 

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English :

half marathon organized by the ECA Est Charente Athlétisme

L’événement Semi marathon Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Charente Limousine

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