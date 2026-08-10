Semi marathon Rendez-vous aux gymnases Chasseneuil-sur-Bonnieure

Informations pratiques

Chasseneuil-sur-Bonnieure

Semi marathon

Rendez-vous aux gymnases Gymnases Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-20

semi marathon organisé par l’ECA Est Charente athlétisme

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Rendez-vous aux gymnases Gymnases Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 37 79 30

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English :

half marathon organized by the ECA Est Charente Athlétisme

L’événement Semi marathon Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Charente Limousine