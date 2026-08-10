Semi marathon Rendez-vous aux gymnases Chasseneuil-sur-Bonnieure
dimanche 20 septembre 2026 · Rendez-vous aux gymnases · Chasseneuil-sur-Bonnieure
Informations pratiques
Chasseneuil-sur-Bonnieure
Semi marathon
Rendez-vous aux gymnases Gymnases Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-20
semi marathon organisé par l’ECA Est Charente athlétisme
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Rendez-vous aux gymnases Gymnases Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 37 79 30
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English :
half marathon organized by the ECA Est Charente Athlétisme
L’événement Semi marathon Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Charente Limousine
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