SEMI-MARATHON DE BEAUFORT-EN-VALLÉE

Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Semi-marathon de Beaufort-en-Vallée

L’Entente sportive du Val d’Anjou (ESVA) organise, chaque année au mois d’octobre, le semi-marathon de Beaufort-en-Anjou. Cette manifestation, soutenue par la ville sur le volet financier et matériel, conjugue épreuves de courses à pied, marche et soutien aux associations.

Programme à venir .

Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 78 29 70 24 pat.boussard1@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Beaufort-en-Vallée Half Marathon

L’événement SEMI-MARATHON DE BEAUFORT-EN-VALLÉE Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou Accueil de Beaufort-en-Anjou