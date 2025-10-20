Semi-marathon de Cabourg Cabourg

Semi-marathon de Cabourg Cabourg dimanche 29 mars 2026.

Cabourg Calvados

Tarif : – –

Avis aux sportifs, le semi-marathon est de retour ! En solo, en duo ou en relais, chaussez vos baskets et dépassez vos limites ! Détails communiqués ultérieurement.

Dans toute la ville Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

English :

The half-marathon is back! Solo, duo or relay, put on your sneakers and push your limits! Details to be announced.

German :

Sportler aufgepasst, der Halbmarathon ist wieder da! Ob allein, zu zweit oder in der Staffel, ziehen Sie sich Ihre Laufschuhe an und überwinden Sie Ihre Grenzen! Einzelheiten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Italiano :

Appassionati di sport, la mezza maratona è tornata! Da soli, in coppia o in staffetta, indossate le scarpe da ginnastica e spingetevi al limite! I dettagli saranno comunicati.

Espanol :

Aficionados al deporte, ¡vuelve la media maratón! En solitario, por parejas o por relevos, ¡ponte las zapatillas y llega al límite! Los detalles se anunciarán más adelante.

