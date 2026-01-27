Semi Marathon de Chartres

Route des Grands Prés Chartres Eure-et-Loir

Début : Dimanche 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

Le voici, le voilà ! ! Le Semi Marathon de Chartres Sitrans, 28e édition, se tiendra au stade Jacques-Couvret. Un évènement coorganisé par l’ASPTT Chartres, l’ ACLAM et L’Écho Républicain.

Un nouveau record de participation en vue avec plus de 5000 participants attendus ! .

Route des Grands Prés Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire semimarathondechartres@centrefrance.com

English :

It’s here, it’s here! The 28th edition of the Chartres Sitrans Half Marathon will be held at the Jacques-Couvret stadium. The event is co-organized by ASPTT Chartres, ACLAM and L?Écho Républicain.

L'événement Semi Marathon de Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-01-27