Semi Marathon de Chartres Chartres samedi 7 mars 2026.
Route des Grands Prés Chartres Eure-et-Loir
Début : Dimanche 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 18:00:00
2026-03-07 2026-03-08
Le voici, le voilà ! ! Le Semi Marathon de Chartres Sitrans, 28e édition, se tiendra au stade Jacques-Couvret. Un évènement coorganisé par l’ASPTT Chartres, l’ ACLAM et L’Écho Républicain.
Un nouveau record de participation en vue avec plus de 5000 participants attendus ! .
Route des Grands Prés Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire semimarathondechartres@centrefrance.com
English :
It’s here, it’s here! The 28th edition of the Chartres Sitrans Half Marathon will be held at the Jacques-Couvret stadium. The event is co-organized by ASPTT Chartres, ACLAM and L?Écho Républicain.
