Semi marathon de Hyères Espace de la Villette Hyères

Semi marathon de Hyères

Espace de la Villette Chemin des Nartettes Hyères Var

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 08:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Participez au Semi Marathon de Hyères, un événement sportif incontournable! Relevez le défi dans la magnifique ville de Hyères et vivez une compétition mémorable. Parfait pour tous les amateurs de course à pied!

.

Espace de la Villette Chemin des Nartettes Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 23 12 51 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Hyères Half Marathon

Take part in the Hyères Half Marathon, an unmissable sporting event! Take up the challenge in the magnificent town of Hyères and experience a memorable competition. Perfect for all running enthusiasts!

L’événement Semi marathon de Hyères Hyères a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Provence Méditerranée