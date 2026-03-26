Semi marathon de Hyères Espace de la Villette Hyères
Semi marathon de Hyères Espace de la Villette Hyères dimanche 5 avril 2026.
Semi marathon de Hyères
Espace de la Villette Chemin des Nartettes Hyères Var
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 08:30:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Participez au Semi Marathon de Hyères, un événement sportif incontournable! Relevez le défi dans la magnifique ville de Hyères et vivez une compétition mémorable. Parfait pour tous les amateurs de course à pied!
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Espace de la Villette Chemin des Nartettes Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 23 12 51 95
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English : Hyères Half Marathon
Take part in the Hyères Half Marathon, an unmissable sporting event! Take up the challenge in the magnificent town of Hyères and experience a memorable competition. Perfect for all running enthusiasts!
L’événement Semi marathon de Hyères Hyères a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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