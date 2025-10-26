Semi-marathon de la pomme Neuvy-Saint-Sépulchre

Gymnase Neuvy-Saint-Sépulchre Indre

Début : 2025-10-26 09:30:00

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Semi-marathon de la pomme à Neuvy-Saint-Sépulchre Préparez vous pour cette belle course aux couleurs de l’automne.

Trois tracés 5km, 10,5km et 21,1km, qui permettent de découvrir un itinéraire résolument champêtre (30% de chemins aménagés, 70% de routes de campagne) et aux couleurs de l’automne. Le départ des trois distances est donné groupé à 9h30. Ravitos solide/liquide tous les 5km sur toutes les distances.

Douches à l’arrivée. Buffet campagnard gratuit pour tous à l’issue des épreuves. .

Gymnase Neuvy-Saint-Sépulchre 36230 Indre Centre-Val de Loire semidelapomme.neuvy@gmail.com

English :

Apple half-marathon in Neuvy-Saint-Sépulchre and in memory of Olivier Moulin: Get ready for this beautiful race in the colors of autumn, on October 29 in Neuvy-Saint-Sépulchre.

German :

Apfel-Halbmarathon in Neuvy-Saint-Sépulchre und zum Gedenken an Olivier Moulin: Bereiten Sie sich auf diesen schönen Lauf in den Farben des Herbstes vor, Treffpunkt ist am 29. Oktober in Neuvy-Saint-Sépulchre.

Italiano :

Mezza maratona delle mele a Neuvy-Saint-Sépulchre e in memoria di Olivier Moulin: preparatevi a questa bella gara dai colori autunnali, il 29 ottobre a Neuvy-Saint-Sépulchre.

Espanol :

Media maratón de la manzana en Neuvy-Saint-Sépulchre y en memoria de Olivier Moulin: prepárese para esta hermosa carrera con los colores del otoño, el 29 de octubre en Neuvy-Saint-Sépulchre.

L’événement Semi-marathon de la pomme Neuvy-Saint-Sépulchre a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Pays de George Sand