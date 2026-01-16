Semi-marathon de Mulhouse Mulhouse

Semi-marathon de Mulhouse

Dimanche 2026-03-22

Cette course de 21,1 km vous fait passer devant les lieux les plus connus de Mulhouse place de la Réunion, DMC… Venez découvrir Mulhouse autrement.

Le départ se fera le long du Stade de l’Ill, en face du Palais des Sports. Des groupes de musique et le DJ Jay Style (NRJ Extravadance) assureront l’ambiance tout le long du parcours. Réservation obligatoire pour la participation au marathon.

Le départ se fera le long du Stade de l’Ill, en face du Palais des Sports.

Des groupes de musique et le DJ Jay Style (NRJ Extravadance) assureront l’ambiance tout le long du parcours.

Réservation obligatoire pour la participation au marathon. .

45 boulevard Charles Stoessel Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 75 11 81 38 semimulhouse@gmail.com

English :

This 21.1 km race takes you past some of Mulhouse’s most famous landmarks: Place de la Réunion, DMC… Come and discover Mulhouse in a different way.

The start is along the Stade de l’Ill, opposite the Palais des Sports. Live bands and DJ Jay Style (NRJ Extravadance) will provide the atmosphere all along the route. Reservations required for marathon participation.

