Semi-Marathon du Finistère Camaret-sur-Mer

Quai Gustave Toudouze Camaret-sur-Mer Finistère

Le samedi 22 février, notre commune accueillera le Semi-Marathon du Finistère, un événement sportif, accueillant 4000 coureurs, qui fera battre le cœur de la commune au rythme de la course à pied.

Au départ de la Cidrerie Rozavern et l’arrivée à Camaret-sur-Mer, les coureurs emprunteront la voie vélo. Plus qu’une compétition, ce semi-marathon se veut un moment festif et populaire, ouvert à tous, qui mettra en lumière la richesse du territoire breton et son sens de l’accueil.

Un tel événement ne peut exister sans l’engagement de nombreux bénévoles. Signaleurs sur le parcours, aide aux ravitaillements, accueil des participants ou soutien logistique toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, même pour quelques heures. Être bénévole, c’est vivre la course de l’intérieur, participer à une belle aventure collective et contribuer directement à la réussite d’un événement qui fait rayonner la commune.

Les habitants intéressés pour rejoindre l’équipe bénévole peuvent se manifester dès à présent auprès de l’organisateur, François Hinault au 0651834185

Rendez-vous le 22 février pour encourager les coureurs, partager l’ambiance… et pourquoi pas, s’engager au cœur de l’organisation. .

