Semi-marathon Saint-Pol – Morlaix Saint-Pol-de-Léon
dimanche 8 novembre 2026 · Saint-Pol-de-Léon
Informations pratiques
Saint-Pol-de-Léon
Semi-marathon Saint-Pol – Morlaix
Centre-ville Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 12:30:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
À 12 h30 : départ du mini-marathon de 2 km.
À 13 h : départ de la course Benjamins.
À 13 h 20 : départ de la course Minimes de 5 km.
À 13 h 50 : départ du Taulé / Morlaix de 10 km.
À 14 h 30 : départ de La Saint-Pol / Morlaix, semi-marathon de 22 km.
Départ de la Cathédrale. .
Centre-ville Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Semi-marathon Saint-Pol – Morlaix Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-09-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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