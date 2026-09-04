Informations pratiques

Saint-Pol-de-Léon

Semi-marathon Saint-Pol – Morlaix

Centre-ville Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 12:30:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

À 12 h30 : départ du mini-marathon de 2 km.

À 13 h : départ de la course Benjamins.

À 13 h 20 : départ de la course Minimes de 5 km.

À 13 h 50 : départ du Taulé / Morlaix de 10 km.

À 14 h 30 : départ de La Saint-Pol / Morlaix, semi-marathon de 22 km.

Départ de la Cathédrale. .

Centre-ville Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Semi-marathon Saint-Pol – Morlaix Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-09-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX