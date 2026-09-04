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AGENDA · Saint-Pol-de-Léon

Semi-marathon Saint-Pol – Morlaix Saint-Pol-de-Léon

dimanche 8 novembre 2026 · Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
12:30:00
Adresse
Centre-ville
Ville
29250 Saint-Pol-de-Léon
Département
Finistère
Tarif

Saint-Pol-de-Léon

Semi-marathon Saint-Pol – Morlaix

Centre-ville Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 12:30:00
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-08

À 12 h30 : départ du mini-marathon de 2 km.
À 13 h : départ de la course Benjamins.
À 13 h 20 : départ de la course Minimes de 5 km.
À 13 h 50 : départ du Taulé / Morlaix de 10 km.
À 14 h 30 : départ de La Saint-Pol / Morlaix, semi-marathon de 22 km.
Départ de la Cathédrale.   .

Centre-ville Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Semi-marathon Saint-Pol – Morlaix Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-09-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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