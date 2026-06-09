Capbreton

Semi-nocturne

Boulodrome de la plage Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 16:00:00

fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Semi-nocturne inscription à 16h et jet de but à 17h.

Payant 5 € ~ Tout public

Ville de Capbreton

› Sur réservation Sur place

› Plus de renseignements 07.49.41.91.36

Semi-nocturne inscription à 16h et jet de but à 17h.

Payant 5 € ~ Tout public

Ville de Capbreton

› Sur réservation Sur place

› Plus de renseignements 07.49.41.91.36 .

Boulodrome de la plage Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 41 91 36

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English : Semi-nocturne

Semi-nocturne: registration at 4pm and goal throwing at 5pm.

Charge: 5 ? ~ All public

Town of Capbreton

? By reservation On site

? More information 07.49.41.91.36

L’événement Semi-nocturne Capbreton a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI LAS