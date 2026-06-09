Semi-nocturne Capbreton
Semi-nocturne Capbreton jeudi 6 août 2026.
Capbreton
Semi-nocturne
Boulodrome de la plage Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 16:00:00
fin : 2026-08-06 22:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Semi-nocturne inscription à 16h et jet de but à 17h.
Payant 5 € ~ Tout public
Ville de Capbreton
› Sur réservation Sur place
› Plus de renseignements 07.49.41.91.36
Semi-nocturne inscription à 16h et jet de but à 17h.
Payant 5 € ~ Tout public
Ville de Capbreton
› Sur réservation Sur place
› Plus de renseignements 07.49.41.91.36 .
Boulodrome de la plage Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 41 91 36
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English : Semi-nocturne
Semi-nocturne: registration at 4pm and goal throwing at 5pm.
Charge: 5 ? ~ All public
Town of Capbreton
? By reservation On site
? More information 07.49.41.91.36
L’événement Semi-nocturne Capbreton a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI LAS
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