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Semi-nocturne Capbreton

Semi-nocturne Capbreton

Semi-nocturne Capbreton jeudi 6 août 2026.

Adresse : Boulodrome de la plage

Ville : 40130 Capbreton

Département : Landes

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Capbreton

Semi-nocturne

Boulodrome de la plage Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 16:00:00
fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Semi-nocturne inscription à 16h et jet de but à 17h.
Payant 5 € ~ Tout public
Ville de Capbreton
› Sur réservation Sur place
› Plus de renseignements 07.49.41.91.36
Semi-nocturne inscription à 16h et jet de but à 17h.
Payant 5 € ~ Tout public
Ville de Capbreton
› Sur réservation Sur place
› Plus de renseignements 07.49.41.91.36   .

Boulodrome de la plage Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 41 91 36 

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English : Semi-nocturne

Semi-nocturne: registration at 4pm and goal throwing at 5pm.
Charge: 5 ? ~ All public
Town of Capbreton
? By reservation On site
? More information 07.49.41.91.36

L’événement Semi-nocturne Capbreton a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI LAS

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