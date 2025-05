Semi-nocturne course cycliste – Avermes, 28 mai 2025 19:30, Avermes.

Allier

Semi-nocturne course cycliste Place Claude Wormser Avermes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-28 19:30:00

fin : 2025-05-28

Date(s) :

2025-05-28

Venez vivre l’excitation d’une course cycliste en semi-nocturne sur route, avec des catégories Open 2-3 et Access 1-2-3. Un événement sportif captivant à ne pas manquer, où la vitesse et l’ambiance nocturne se rencontrent !

.

Place Claude Wormser

Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Come and experience the excitement of a semi-nocturnal road bike race, with Open 2-3 and Access 1-2-3 categories. An exciting sporting event not to be missed, where speed and night-time atmosphere meet!

German :

Erleben Sie die Aufregung eines halbnächtlichen Straßenradrennens mit den Kategorien Open 2-3 und Access 1-2-3. Ein fesselndes Sportereignis, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten, bei dem Geschwindigkeit und nächtliche Atmosphäre aufeinandertreffen!

Italiano :

Venite a provare l’emozione di una gara di ciclismo su strada semi-notturna, con le categorie Open 2-3 e Access 1-2-3. Un evento sportivo emozionante da non perdere, dove velocità e atmosfera notturna si incontrano!

Espanol :

Venga a vivir la emoción de una carrera ciclista en carretera seminocturna, con categorías Open 2-3 y Access 1-2-3. Un emocionante evento deportivo que no te puedes perder, ¡donde la velocidad y el ambiente nocturno se dan la mano!

L’événement Semi-nocturne course cycliste Avermes a été mis à jour le 2025-05-09 par Office du tourisme de Moulins & sa région