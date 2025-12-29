Séminaire (3 jours) : A la rencontre de votre multipotentialité HEC Alumni Paris 20 janvier – 24 mars 2026, certains mardis sur inscription

Séminaire (3 jours) : A la rencontre de votre multipotentialité avec HEC Alumni

(NOUVEAU) Séminaire

A LA RENCONTRE DE VOTRE MULTIPOTENTIALITE

Trouver sa juste place et se réaliser professionnellement.

Un accompagnement collectif sur 3 journées complètes

Les mardis 20 janvier, 10 février & 24 mars 2026

Chez HEC Alumni, 9 avenue Franklin Delano Roosevelt Paris 8ème

Vous vous sentez à un moment charnière dans votre parcours professionnel et vous cherchez un accompagnement différent des bilans professionnels classiques, peut-être plus profond et plus intuitif ?

Vous ressentez le besoin de mieux comprendre le sentiment de décalage présent dans la plupart de vos expériences professionnelles, ce besoin si fort de trouver le bon environnement et les relations propices à l’épanouissement de vos potentiels ?

Vous éprouvez peut-être des difficultés à vous orienter avec clarté et à passer à l’action (procrastination) pris dans un foisonnement d’idées comme de peurs (syndrôme de l’imposteur, peur de l’échec, peur de la réussite…) ?

Vous vous posez la question de la juste place pour vous réaliser pleinement dans votre travail tout en étant animé par un besoin de diversité, de complexité et de sens ?

HEC Life Project vous propose un nouveau séminaire, animé par Matthieu Lassagne (M.08), Coach spécialisé dans l’accompagnement de la douance et de la multipotentialité.

Le format :

Un coaching collectif de 3 journées complètes réparties sur 3 mois pour mieux appréhender votre multipotentialité et oser la mettre pleinement au service de vos aspirations et de vos objectifs professionnels. Une expérience au sein d’un petit groupe HEC Alumni pour cheminer ensemble vers de nouveaux possibles.

Groupe limité à 12 personnes.

A qui s’adresse ce séminaire ?

La multipotentialité englobe le besoin de s’épanouir dans la multiplicité autant que la capacité d’avoir des compétences (et d’exceller) dans plusieurs domaines.

Les multipotentiels aiment créer, explorer, expérimenter dans des contextes toujours nouveaux, et surtout garder toujours ouvert l’espace infini des possibles. Ils ont une grande curiosité, de l’ouverture, aiment la nouveauté. Ils sont aussi très exigeants, sensibles à leur environnement et à la qualité des relations.

Parmi les défis professionnels qui les concernent tout particulièrement, se trouve notamment la nécessité de s’autoriser à s’affranchir des référentiels trop normés, pour laisser s’exprimer leur créativité et tous leurs potentiels.

Les objectifs de ce séminaire :

> Mieux comprendre les enjeux professionnels singuliers des personnes multipotentielles et intuitives.

> Mettre en perspective vos expériences professionnelles passées et clarifier vos objectifs futurs.

> Dénouer vos freins et blocages, affirmer vos limites.

> Oser mettre son intuition au service de ses choix.

> Explorer son identité professionnelle profonde.

> Prendre conscience de son potentiel et trouver son positionnement.

> Se donner des autorisations pour aller vers sa juste place et trouver dans son travail plus de fluidité, de plaisir et d’alignement.

> S’enrichir et s’appuyer sur une dynamique collective grâce au travail en groupe.

Déroulé :

3 journées de coaching collectif en présentiel chez HEC Alumni

– Mardi 20 janvier 2026 (9h-17h)

– Mardi 10 février 2026 (9h-17h)

– Mardi 24 mars 2026 (9h-17h)

Chez HEC Alumni, 9 avenue Franklin Delano Roosevelt Paris 8ème

Groupe limité à 12 participants max.

Modalités d’inscription :

1) Pré-inscription en ligne sur cette page.

2) Nous vous recontacterons pour valider que le séminaire correspond bien à vos besoins.

3) Inscription définitive et paiement par chèque ou virement à HEC Alumni (toutes les informations utiles vous seront communiquées).

Tarifs :

Cotisant Infinity Pass et hors poste HEC : 600€

Cotisant annuel HEC : 700€

Non cotisant et non HEC : 950€

Notre intervenant :

Matthieu Lassagne (M.08), Coach et superviseur spécialiste de la douance et de la multipotentialité, auteur du livre Tous HPI ? Comprendre et libérer les potentiels (Editions Afnor) co-écrit avec Nathalie Lourdel.

Matthieu Lassagne a créé une approche de coaching spécialisée pour que les personnes sensibles et douées puissent se sentir vraiment elles-mêmes en séance, se connecter à leur puissance et s’autoriser à libérer leurs potentiels.

Via ses interventions et son activité sur les réseaux sociaux, il encourage également les entreprises à inclure les personnes intuitives pour faire face à leurs enjeux complexes, et surtout relier les êtres humains et anticiper le futur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-20T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-24T17:00:00.000+01:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/seminaire-3-jours-a-la-rencontre-de-votre-multipotentialite/2025/12/29/12900

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

