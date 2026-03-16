Séminaire 50/50 : Ingénieures et Techniciennes : la face cachée des inégalités Centre Inria de l’Université de Rennes Rennes Mardi 7 avril, 10h30 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Mathieu Arbogast nous parlera des inégalités de genre dans les emplois IT. L’exposé aura lieu dans l’amphi de l’espace conférences Inria à Rennes et sera retransmis en visio via Renater.

La moitié des agents du CNRS sont des personnels IT. Derrière une apparente égalité (50% de femmes et autant d’hommes), il existe des inégalités de genre dans cette population vaste et diverse. Les facteurs et les manifestations de ces inégalités sont largement spécifiques aux IT, de l’amont du recrutement jusqu’au déroulement de la carrière. Fiches de postes, manque de mixité, rythme de carrière, on dévoilera les résultats d’enquêtes originales récentes.

Mini-bio : Chargé de projets à la Mission pour la place des femmes au CNRS. Docteur en sociologie, ancien membre du Haut conseil à l’Égalité entre les Femmes et les Hommes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-07T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-07T12:00:00.000+02:00

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https://evento.renater.fr/survey/fifty-fifty-mathieu-aborgast-07-04-2026-10h30-xfm1ygc8

Centre Inria de l’Université de Rennes 263 Avenue Général Leclerc Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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