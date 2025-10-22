Séminaire « Analyse des violences et cyberviolences au prisme du genre » Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Panazol

Séminaire « Analyse des violences et cyberviolences au prisme du genre » Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Panazol mercredi 22 octobre 2025.

Séminaire « Analyse des violences et cyberviolences au prisme du genre » Mercredi 22 octobre, 14h00 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-22T14:00:00+01:00 – 2025-10-22T16:00:00+01:00

Fin : 2025-10-22T14:00:00+01:00 – 2025-10-22T16:00:00+01:00

L’équipe de recherche FrED « Education et Diversité en Espaces Francophones » accueille Sigolène Couchot-Schiex Professeur d’Université en Sciences de l’éducation et de la formation (Université de Cergy-Pontoise) pour son premier séminaire.

« Analyse des violences et cyberviolences au prisme du genre

Étude d’un phénomène sociologique de la jeunesse »

Mercredi 22 octobre 2025 de 14h à 16h

en salle D005

à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

Intervention égélément disponible à distance : https://bbb.unilim.fr/b/rooms/mpq-bxy-nug-u1g/join

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 39 E rue Camille Guérin 87036 Limoges Panazol 87350 Croix-Finor Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.unilim.fr/fred/presentation/ »}, {« link »: « https://bbb.unilim.fr/b/rooms/mpq-bxy-nug-u1g/join »}]

Séminaire de recherche en sciences de l’éducation