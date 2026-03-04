Séminaire – Approches épidémiologiques et cliniques des maladies tropicales majeures : tuberculose, choléra, Ebola et complications rénales, Hôpital Paul Brousse Bat 15/16, 16 av PV Couturier – 94800 Villejuif, Villejuif

Séminaire – Approches épidémiologiques et cliniques des maladies tropicales majeures : tuberculose, choléra, Ebola et complications rénales Lundi 23 mars, 10h30 Hôpital Paul Brousse Bat 15/16, 16 av PV Couturier – 94800 Villejuif Val-de-Marne

Approches épidémiologiques et cliniques des maladies tropicales majeures : tuberculose, choléra, Ebola et complications rénales.

Réflexion sur les perspectives de recherches conjointes Université Protestante au Congo et Université Paris Saclay

A l’Université Paris-Saclay (batiment Lwoff – site Paul Brousse) et en ligne

L’université Paris-Saclay et l’Université Protestante au Congo, Kinshasa, entament leur 3ème année de collaboration pour le double diplôme de master en santé publique. Afin de pouvoir prolonger cette collaboration, notre objectif est de développer la recherche à travers le doctorat et donc des projets de recherche communs entre les deux pays.

C’est dans cet objectif que nous accueillons deux chercheurs très investis dans le double diplôme et reconnus en RDC pour leur recherche respective en santé publique et en néphrologie.

Intervenants :

Professeur Dr Ernerst Sumaili , Université Protestante au Congo. Ses recherches s’intéressent aux maladies rénales

, Université Protestante au Congo. Ses recherches s’intéressent aux maladies rénales Professeur Dr Doudou Batumbo , Université Protestante au Congo. Ses recherches s’intéressent à la dynamique du choléra et de la tuberculose, notamment aux facteurs environnementaux, sociaux et biologiques influençant leur propagation et leur persistance.

, Université Protestante au Congo. Ses recherches s’intéressent à la dynamique du choléra et de la tuberculose, notamment aux facteurs environnementaux, sociaux et biologiques influençant leur propagation et leur persistance. Linda James, Public Health Advisor et Research Project Administrator au sein de la University of North Carolina at Chapel Hill, actuellement engagée dans des projets de recherche à l’UPC. Sa présence ouvre des perspectives de collaboration scientifique tripartite (UPC–UPS–UNC)

