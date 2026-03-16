Séminaire avec Bilel BENSAID Salle Omnisports Moutiers-les-Mauxfaits
Séminaire avec Bilel BENSAID Salle Omnisports Moutiers-les-Mauxfaits samedi 4 avril 2026.
Séminaire avec Bilel BENSAID
Salle Omnisports 26 Rue des Forêts Moutiers-les-Mauxfaits Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
Date(s) :
2026-04-04
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Salle Omnisports 26 Rue des Forêts Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire
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English :
L’événement Séminaire avec Bilel BENSAID Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral