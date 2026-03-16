Séminaire avec Bilel BENSAID Salle Omnisports Moutiers-les-Mauxfaits

Séminaire avec Bilel BENSAID

Salle Omnisports 26 Rue des Forêts Moutiers-les-Mauxfaits Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

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Salle Omnisports 26 Rue des Forêts Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire

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English :

L’événement Séminaire avec Bilel BENSAID Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral