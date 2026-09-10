Informations pratiques

Séminaire BIS2 – Étienne Becht, Centre de recherche sur l’inflammation (Paris) Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR Rennes Jeudi 1 octobre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Démystifier l’UMAP pour l’analyse Single-Cell

L’_Uniform Manifold Approximation and Projection_ (UMAP) est une méthode de réduction de dimensionnalité non linéaire (NLDR) largement utilisée. En recherche biologique, elle a trouvé des applications dans divers domaines, tels que la génomique, le profilage du microbiote et la spectrométrie de masse, mais son utilisation la plus courante concerne les analyses monocellulaires, comme les données de séquençage de l’ARN de cellules individuelles (scRNA-seq) ou la cytométrie en flux. La popularité de l’UMAP, couplée à la nature qualitative et donc intrinsèquement difficile à interpréter de ses résultats, a suscité plusieurs controverses concernant son utilité, son originalité et ses fondements mathématiques.

Afin d’aider le public à se forger une opinion éclairée sur ces sujets, nous situerons l’UMAP dans l’histoire récente des méthodes NLDR, en expliquant ses liens avec d’autres approches comme le _t-SNE_ ou _ForceAtlas_, ses différences avec d’autres classes de méthodes NLDR telles que les _Diffusion Maps_, ainsi que ses connexions avec les méthodes de _clustering_ couramment utilisées. Nous aborderons également l’interprétation des plongements UMAP dans le contexte des analyses scRNA-seq.

Notre objectif est de fournir des conseils pratiques et accessibles pour utiliser efficacement les méthodes NLDR dans la recherche, tout en évitant les surinterprétations. Pour ce faire, nous passerons en revue les principes de conception sous-jacents à ces méthodes, leur efficacité computationnelle et certains des paramètres critiques influençant leurs résultats.

Enfin, nous illustrerons l’application de ces méthodes à des expériences de cytométrie en flux massivement parallèles pour étudier le microenvironnement immunitaire et stromal des tumeurs humaines.

[**Étienne Becht**](https://cri1149.fr/personnel/etienne-becht/)

Centre de Recherche sur l’Inflammation (Paris)

Chercheur au Centre de recherche sur l’inflammation et membre de l’équipe Sinkus, il travaille sur l’axe scientifique « Inflammation oncogénique & développement tumoral ». En tant que chercheur à l’hôpital Beaujon (AP-HP), il se spécialise dans les maladies hépatiques chroniques, la phytopathologie tumorale et l’hétérogénéité des tumeurs primaires du foie.

### Thématiques de recherche

* ➠ Méthodes bioinformatiques pour l’immuno-oncologie (par exemple déconvolution par MCP-counter, analyse du répertoire B en transcriptomique spatiale…)

* ➠ Analyse du microenvironnement hépatique et des tumeurs primitives hépatiques (carcinome hépatocellulaire).

* ➠ Projets sur la cytométrie en flux parallélisée et l’analyse de données unicellulaires (ex. : méthode Infinity Flow) pour cartographier le microenvironnement tumoral

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-01T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-01T15:00:00.000+02:00

1



Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR 2 avenue du professeur Léon Bernard, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

