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Séminaire CAPHI – Dan Arbib UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Rennes

Séminaire CAPHI – Dan Arbib UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Rennes

Séminaire CAPHI – Dan Arbib UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Rennes vendredi 17 avril 2026.

Lieu : UFR de Philosophie - Bâtiment 32B

Adresse : Campus de Beaulieu

Ville : 35042 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Séminaire CAPHI – Dan Arbib UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Rennes Vendredi 17 avril, 13h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Le séminaire se déroulera de 13H30 à 15H30 dans la salle Ortigues (Campus de Beaulieu, Bâtiment 32B).

Pour la prochaine séance du séminaire du CAPhi, nous accueillerons Dan Arbib (Maître de conférences à la Sorbonne Université) à Rennes le 17 avril 2026. Le séminaire se déroulera de 13H30 à 15H30 dans la salle Ortigues (Campus de Beaulieu, Bâtiment 32B).

La conférence de Dan Arbib est intitulée : « Relire l’histoire de la métaphysique ? »

**Contact :**
La conférence sera disponible par visioconférence également. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le gestionnaire du laboratoire CAPHI (site rennais) :
[mark.achard@univ-rennes.fr](mailto:mark.achard@univ-rennes.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-17T13:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-17T15:30:00.000+02:00

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UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Campus de Beaulieu Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine


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