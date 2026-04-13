Séminaire CAPHI – Dan Arbib UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Rennes Vendredi 17 avril, 13h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Le séminaire se déroulera de 13H30 à 15H30 dans la salle Ortigues (Campus de Beaulieu, Bâtiment 32B).

Pour la prochaine séance du séminaire du CAPhi, nous accueillerons Dan Arbib (Maître de conférences à la Sorbonne Université) à Rennes le 17 avril 2026. Le séminaire se déroulera de 13H30 à 15H30 dans la salle Ortigues (Campus de Beaulieu, Bâtiment 32B).

La conférence de Dan Arbib est intitulée : « Relire l’histoire de la métaphysique ? »

**Contact :**

La conférence sera disponible par visioconférence également. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le gestionnaire du laboratoire CAPHI (site rennais) :

[mark.achard@univ-rennes.fr](mailto:mark.achard@univ-rennes.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-17T13:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-17T15:30:00.000+02:00

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UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Campus de Beaulieu Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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