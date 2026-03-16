Séminaire CAPHI – Didier Mineur UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Rennes Vendredi 20 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Le séminaire se déroulera de 14H à 16H dans la salle Ortigues (Campus de Beaulieu, Bâtiment 32B).

Pour la prochaine séance du séminaire du CAPhi, nous accueillerons Didier Mineur (Professeur des Universités à l’IEP de Rennes) à Rennes le 20 mars 2026. Le séminaire se déroulera de 14H à 16H dans la salle Ortigues (Campus de Beaulieu, Bâtiment 32B).

La conférence de Didier Mineur est intitulée : « Co-originarité de la démocratie et des droits de l’homme ? La thèse habermassienne en question. »

**Contact :**

La conférence sera disponible par visioconférence également. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le gestionnaire du laboratoire CAPHI (site rennais) :

[mark.achard@univ-rennes.fr](mailto:mark.achard@univ-rennes.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-20T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-20T16:00:00.000+01:00

1



UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Campus de Beaulieu Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

