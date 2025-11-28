Séminaire CAPHI – Jacqueline Lagrée UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Rennes
Séminaire CAPHI – Jacqueline Lagrée UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Rennes vendredi 28 novembre 2025.
Séminaire CAPHI – Jacqueline Lagrée UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Rennes Vendredi 28 novembre, 14h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Le séminaire se déroulera de 14H à 16H dans la salle Ortigues (Campus de Beaulieu, Bâtiment 32B).
Pour la prochaine séance du séminaire du CAPhi, nous accueillerons Jacqueline Lagrée (Professeur émérite de l’Université de Rennes) à Rennes le 28 novembre 2025. Le séminaire se déroulera de 14H à 16H dans la salle Ortigues (Campus de Beaulieu, Bâtiment 32B).
La conférence de Jacqueline Lagrée est intitulée : « Les principes de l’interprétation des paroles et des textes dans la Logique de Johannes Clauberg »
**Contact :**
La conférence sera disponible par visioconférence également. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le gestionnaire du laboratoire CAPHI (site rennais) :
[mark.achard@univ-rennes.fr](mailto:mark.achard@univ-rennes.fr)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-28T14:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-28T16:00:00.000+01:00
1
UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Campus de Beaulieu Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine