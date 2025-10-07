Séminaire Club des marraines, parrains et alumni de l’Université de Rennes Salle des thèses – Bât. 1A Rennes
Séminaire Club des marraines, parrains et alumni de l’Université de Rennes Salle des thèses – Bât. 1A Rennes Mardi 7 octobre, 10h00 Ille-et-Vilaine
Sur inscription : https://fondation.univ-rennes.fr/form/inscription-edition-2025-seminai
Et si nous donnions aux étudiants et jeunes diplômés les clés pour bâtir leur réseau professionnel ?
Un conseil, une mise en relation, un simple échange peut changer une trajectoire professionnelle. Quel rôle pouvons-nous jouer dans le développement de cette « compétence réseau »?
**Et si nous, professionnels et enseignants, mettions en commun nos expériences pour leur transmettre ces clés ?**
**Nous vous invitons à la 4ème édition du séminaire annuel du Club des parrains, marraines et alumni de l’Université de Rennes**
**AU PROGRAMME :**
Conférence flash : Construire sa stratégie de réseau avec Matthieu Mandard, Maître de conférences HDR en sciences de gestion au Centre de recherche en économie et management de l’Université de Rennes
Atelier collaboratif : à partir de vos idées et votre vécu on vous met au défi de construire ensemble un Guide du réseautage à destination des étudiants et jeunes diplômés : un outil pratique et inspirant pour aider les jeunes à développer leurs connexions et saisir les opportunités de collaboration.
**Date :** mardi 7 octobre 2025
**Lieu :** Campus de Beaulieu
⏰ **Horaire :** 10h-12h30
Clôture du séminaire autour d’un cocktail déjeunatoire
Salle des thèses – Bât. 1A 263 Av. Général Leclerc Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine