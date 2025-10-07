Séminaire Club des marraines, parrains et alumni de l’Université de Rennes Salle des thèses – Bât. 1A Rennes

Séminaire Club des marraines, parrains et alumni de l’Université de Rennes Salle des thèses – Bât. 1A Rennes mardi 7 octobre 2025.

Sur inscription : https://fondation.univ-rennes.fr/form/inscription-edition-2025-seminai

Et si nous donnions aux étudiants et jeunes diplômés les clés pour bâtir leur réseau professionnel ?

Un conseil, une mise en relation, un simple échange peut changer une trajectoire professionnelle. Quel rôle pouvons-nous jouer dans le développement de cette « compétence réseau »?

**Et si nous, professionnels et enseignants, mettions en commun nos expériences pour leur transmettre ces clés ?**

**Nous vous invitons à la 4ème édition du séminaire annuel du Club des parrains, marraines et alumni de l’Université de Rennes**

**AU PROGRAMME :**

Conférence flash : Construire sa stratégie de réseau avec Matthieu Mandard, Maître de conférences HDR en sciences de gestion au Centre de recherche en économie et management de l’Université de Rennes

Atelier collaboratif : à partir de vos idées et votre vécu on vous met au défi de construire ensemble un Guide du réseautage à destination des étudiants et jeunes diplômés : un outil pratique et inspirant pour aider les jeunes à développer leurs connexions et saisir les opportunités de collaboration.

**Date :** mardi 7 octobre 2025

**Lieu :** Campus de Beaulieu

⏰ **Horaire :** 10h-12h30

Clôture du séminaire autour d’un cocktail déjeunatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-07T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-07T12:30:00.000+02:00

Salle des thèses – Bât. 1A 263 Av. Général Leclerc Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine