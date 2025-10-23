[Seminaire CREM] Présentation de Ann-Kristin Reitmann, CREM Faculté des Sciences Economiques Rennes
[Seminaire CREM] Présentation de Ann-Kristin Reitmann, CREM Faculté des Sciences Economiques Rennes Jeudi 23 octobre, 12h15 Ille-et-Vilaine
Salle de Robien
Understanding the (limited) impact of Fatwas on health behavior: Evidence from multiple online experiments in Indonesia (with Teguh Dartanto, Renate Hartwig and Jan Priebe)
**Abstract:**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-23T12:15:00.000+02:00
Fin : 2025-10-23T13:45:00.000+02:00
seminaire-sciences-eco@univ-rennes.fr
Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35000 Rennes Quartiers Centre Rennes 35064 Ille-et-Vilaine