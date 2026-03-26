[Seminaire CREM] Présentation de Cécile BAZART, Université de Montpellier, CEE-M Faculté des Sciences Economiques Rennes Jeudi 26 mars, 12h15 Ille-et-Vilaine

Salle : B01 – 397

Lost in emotions : distinguer éco anxiété et éco inquiétude à partir d’une enquête française

**Abstract:**

À mesure que progresse la recherche sur la perception du changement climatique, l’attention se porte de plus en plus sur le rôle des émotions dans nos réponses aux crises écologiques. Regroupées sous le terme d’« éco‑émotions », celles‑ci incluent notamment l’éco‑deuil, l’éco‑colère, l’éco culpabilité et également les concepts porches d’éco‑inquiétude et d’éco‑anxiété. Ce travail vise à identifier les éco‑émotions les plus fréquemment éprouvées et à déterminer dans quelle mesure elles favorisent — ou freinent — l’engagement environnemental. Nous avons pour cela mené à l’automne 2025 une enquête en ligne auprès d’un large échantillon de la population française, évaluant différentes éco‑émotions avec un focus particulier sur l’éco‑anxiété et l’éco‑inquiétude. L’étude interroge alors (i) les liens entre ces éco émotions et des états psychologiques pathologiques, (ii) la pertinence de la co-existence de ces deux concepts proches.

_Co-écrit avec Hélène Rey Valette, Thierry Blayac et Jean Michel Salles._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-26T12:15:00.000+01:00

Fin : 2026-03-26T13:45:00.000+01:00

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seminaire-sciences-eco@univ-rennes.fr

Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35000 Rennes Quartiers Centre Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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