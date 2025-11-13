[Seminaire CREM] Présentation de David CRAINICH, CNRS, LEM Faculté des Sciences Economiques Rennes Jeudi 13 novembre, 12h15 Ille-et-Vilaine

Salle de Robien

Increasing sleep duration through financial incentives: optimal program design

**Abstract:**

Financial incentives to promote sleep offer a reward to subjects who meet a sleep duration objective during a predefined period. One variant of these programs – called deposit-based financial incentive – requires subjects to pay a deposit for participating in the program. The paper determines the personalized values of deposit and reward giving to subjects the incentive to participate while maximizing their efforts to sleep longer. We show that the values of deposit and reward likely to reach these two objectives increase as: 1) the baseline probability of achieving the sleep duration objective increases; 2) the degree of risk aversion decreases; 3) the degree of correlation aversion decreases. Finally, we discuss the design of an experiment to test our results.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-13T12:15:00.000+01:00

Fin : 2025-11-13T13:45:00.000+01:00

seminaire-sciences-eco@univ-rennes.fr

Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35000 Rennes Quartiers Centre Rennes 35064 Ille-et-Vilaine