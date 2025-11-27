[Seminaire CREM] Présentation de Jules GAZEAUD, CNRS CERDI Faculté des Sciences Economiques Rennes Jeudi 11 décembre, 12h15 Ille-et-Vilaine

Salle de Robien

Measuring Sensitive Outcomes Through Ballot-Bag Surveys

**Abstract:**

**Prevailing methods for measuring sensitive outcomes confront researchers with an inherent bias-variance trade-off: direct questioning is prone to a sensitivity bias, while indirect methods such as list experiments are substantially less precise. We introduce the ballot-bag, a novel technique that relaxes this trade-off by mitigating bias in direct questioning while improving precision over indirect methods. In a field experiment in Egypt, where direct questions on irregular migration are biased, ballot-bag estimates closely align with those from a list experiment but exhibit significantly lower variance. Consequently, treatment effects are highly significant via the ballot-bag and not via the list experiment.**

_**co-écrit avec Bruno Crépon et Ahmed Elsayed**_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-11T12:15:00.000+01:00

Fin : 2025-12-11T13:45:00.000+01:00

1

seminaire-sciences-eco@univ-rennes.fr

Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35000 Rennes Quartiers Centre Rennes 35064 Ille-et-Vilaine