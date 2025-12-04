[Seminaire CREM] Présentation de Sylverie HERBERT, Banque de France Faculté des Sciences Economiques Rennes Jeudi 4 décembre, 12h15 Ille-et-Vilaine

Salle de Robien

When does Monetary Policy Matter? Policy Stance vs. Term Premium News

**Abstract:**

This paper investigates when monetary policy announcements matter for asset prices. We identify a fundamental heterogeneity in FOMC statements based on the underlying nature of information conveyed about future policy. Using a novel classification, we identify meetings that convey substantial information about uncertainty surrounding future policy as opposed to directional guidance. These statements — one-third of the total — drive most, if not all, of monetary policy effects on long-term interest rates, through term premium adjustments rather than expected short-term rates. Our classification resolves why policy announcements explain little variance in long-term rates despite driving their dynamics over time.

Le document est disponible [Quand la politique monétaire est-elle efficace ? Signaux sur la politique monétaire future et prime de terme | Banque de France](https://www.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/quand-la-politique-monetaire-est-elle-efficace-signaux-sur-la-politique-monetaire-future-et-prime-de)

