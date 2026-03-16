[Seminaire CREM] Présentation des doctorants du CREM Faculté des Sciences Economiques Rennes Jeudi 19 mars, 12h15 Ille-et-Vilaine

Salle : B01 – 397

Louis RENAULT-DUBOIS, Maëlle THOLIMET, Gabriel LEBLANC-EVEN, Emma SKALSKI, Clara MALHOMME

Présentations du type « Ma thèse en 180 secondes » : 3 minutes pour présenter la thèse, suivies de 5 minutes de discussion.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-19T12:15:00.000+01:00

Fin : 2026-03-19T13:45:00.000+01:00

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seminaire-sciences-eco@univ-rennes.fr

Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35000 Rennes Quartiers Centre Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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