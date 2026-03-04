Séminaire CRIHAM « Les herbiers annotés de Paul Herman », Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Limoges

Séminaire CRIHAM "Les herbiers annotés de Paul Herman" Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges

Séminaire CRIHAM « Les herbiers annotés de Paul Herman », Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Limoges jeudi 26 mars 2026.

Séminaire CRIHAM « Les herbiers annotés de Paul Herman » Jeudi 26 mars, 17h00 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-26T17:00:00+01:00 – 2026-03-26T19:00:00+01:00
Fin : 2026-03-26T17:00:00+01:00 – 2026-03-26T19:00:00+01:00

Séminaire commun du CRIHAM
jeudi 26 mars 2026, de 17h à 19h
salle B005 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
« Les herbiers annotés de Paul Herman : philologie, ethnobotanique et la fabrication de textes dans la botanique au XVIIIe siècle. »
par Bettina DIETZ de l’ Université d’Erfurt

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges, 39 E rue Camille Guérin Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.unilim.fr/criham/ »}]
« Les herbiers annotés de Paul Herman »