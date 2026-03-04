Séminaire CRIHAM « Les herbiers annotés de Paul Herman », Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Limoges
Séminaire CRIHAM « Les herbiers annotés de Paul Herman » Jeudi 26 mars, 17h00 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Séminaire commun du CRIHAM
jeudi 26 mars 2026, de 17h à 19h
salle B005 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
« Les herbiers annotés de Paul Herman : philologie, ethnobotanique et la fabrication de textes dans la botanique au XVIIIe siècle. »
par Bettina DIETZ de l’ Université d’Erfurt
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges, 39 E rue Camille Guérin Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.unilim.fr/criham/ »}]
