Séminaire de anne SOCQUET (IsTerre, Grenoble) Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes Vendredi 16 janvier, 11h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

« Dynamique du système de subduction andin : comment les chaînes de monts sous-marins en subduction influencent-elles la déformation et la sismicité ? »

On soupçonne depuis longtemps que la subduction des dorsales océaniques et des chaînes de monts sous-marins influence la segmentation sismique et la dynamique des méga-failles, mais les processus sous-jacents restent mal connus. Le long de la subduction andine, les transitions entre une géométrie plate et une géométrie abrupte de la plaque coïncident avec l’entrée de structures océaniques majeures, offrant ainsi un laboratoire naturel pour étudier ces liens. À l’aide de données sismologiques et géodésiques denses issues du projet ERC DEEPtrigger, notamment des déploiements dans le sud du Pérou et dans la région d’Atacama au Chili, nous combinons la tomographie, les catalogues de sismicité, le GNSS et les observations InSAR pour obtenir une image de la géométrie des plaques, de la déformation de la plaque supérieure, des séismes lents et rapides, et des voies potentielles de circulation des fluides. Ces ensembles de données complémentaires nous permettent d’évaluer si la subduction des dorsales peut soutenir des plaques plates, comment la déformation est transférée à la plaque supérieure, si la déchirure de la plaque s’accompagne d’un raideissement de celle-ci, et comment les caractéristiques bathymétriques subductées influencent le couplage, le glissement lent et la rupture sismique sur la mégafaille. Au cours de ce séminaire, je choisirai quelques exemples illustratifs de ces interactions observées le long de la subduction Pérou-Chili, où la dorsale Nazca et la dorsale Copiapo entrent en subduction.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-16T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-16T12:00:00.000+01:00

Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes 263 Avenue du Général Leclerc Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



