Séminaire de Christine Batchelor, Senior Lecturer à Newcastle University (UK) Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes Mercredi 21 mai, 14h00

Reconstructing Quaternary ice sheets

La connaissance de l’étendue et de la dynamique des nappes glaciaires passées est essentielle pour comprendre les processus glaciaires actuels et prédire la réaction future des nappes glaciaires au changement climatique. Lorsqu’ils sont préservés sur terre et sur les marges continentales glaciaires, les reliefs glaciaires peuvent fournir des informations précieuses sur la forme, l’écoulement et les schémas de retrait des anciennes nappes glaciaires. Dans cette présentation, je décrirai comment la géologie et la géomorphologie glaciaires peuvent être utilisées pour étudier le comportement des anciennes nappes glaciaires à différentes échelles temporelles, en m’appuyant sur des exemples récents issus de mes recherches. Je parlerai d’abord de mon travail de synthèse des données terrestres et marines sur les nappes glaciaires passées pour reconstruire l’évolution de l’étendue des nappes glaciaires de l’hémisphère nord au cours du Quaternaire. J’expliquerai ensuite comment les reliefs glaciaires sous-marins peuvent nous permettre de reconstruire les taux et les styles de retrait de l’inlandsis depuis le dernier maximum glaciaire, avec des implications pour le futur comportement de retrait de l’inlandsis antarctique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-21T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-21T15:00:00.000+02:00

Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes 263 Avenue du Général Leclerc Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine