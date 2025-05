Séminaire de restitution de l’Observatoire Hommes-Milieux du Pays de Bitche – Ranch des bisons Petit-Réderching, 15 mai 2025 14:00, Petit-Réderching.

Séminaire de restitution de l’Observatoire Hommes-Milieux du Pays de Bitche Ranch des bisons 1 ferme du grand Niedeck Petit-Réderching Moselle

Venez échanger au sujet de la restitution des projets de l’Observatoire Hommes Milieux du Pays de Bitche au Ranch des bisons.Adultes

English :

Come and discuss the results of the Pays de Bitche’s Observatoire Hommes Milieux projects at the Ranch des bisons.

German :

Kommen Sie und tauschen Sie sich über die Rückgabe der Projekte des Observatoire Hommes Milieux du Pays de Bitche auf der Ranch des bisons aus.

Italiano :

Venite a parlare dei progetti dell’Observatoire Hommes Milieux del Pays de Bitche al Ranch des bisons.

Espanol :

Venga a hablar de los proyectos del Observatoire Hommes Milieux del Pays de Bitche en el Ranch des bisons.

