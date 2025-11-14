Séminaire de Valérie BOSSE Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes Vendredi 14 novembre, 10h30 Ille-et-Vilaine

La datation des déformations successives dans les unités métamorphiques polyphasées : un défi pour la géochronologie

Dater les événements métamorphiques et tectoniques successifs dans les domaines de socle est crucial pour notre compréhension des processus géodynamiques et du comportement mécanique de la lithosphère. Cependant, encore actuellement, il s’agit d’un défi pour la géochronologie en raison (i) de la continuité des événements qui se déroulent dans ces environnements, donnant lieu à une variation progressive des conditions de pression-température-fluides (P-T-f), (ii) de la coexistence d’assemblages minéraux de générations distinctes. Cette complexité est encore aggravée par la nature souvent polyphasée des zones de cisaillement à l’échelle de la croûte, réactivées au cours de cycles orogéniques successifs. Ignorer ce fait peut par exemple aboutir à confondre des assemblages de haut grade relictuels avec des marqueurs du fonctionnement d’une zone de cisaillement ultérieure. Par conséquent, si l’on veut avoir une chance d’établir des scenarios tectoniques robustes, il est primordial de corréler correctement les données géochronologiques obtenues avec d’autres informations (structurales, texturales, pétrologiques, géochimiques). Dans cet exposé, je présenterai des études de cas provenant de différents domaines de socle qui ont connu une évolution tectono-métamorphique polycyclique (Massif armoricain, Cap Creus, Pyrénées centrales, Rhodope) afin de discuter des défis rencontrés dans l’obtention et l’interprétation de données géochronologiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-14T10:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-14T12:00:00.000+01:00

Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes 263 Avenue du Général Leclerc Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine