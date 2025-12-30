Séminaire « Découvrir son IKIGAÏ pour réenchanter son travail » HEC Alumni Paris Mercredi 21 janvier 2026, 09h30 sur inscription

Séminaire « Découvrir son IKIGAÏ pour réenchanter son travail » à HEC Alumni

Ou comment mettre à jour ses envies personnelles et nourrir son appétit professionnel en adéquation avec ses propres valeurs ?

Vous désirez vous recentrer, donner plus d’élan à votre quotidien professionnel, ou en dégager plus de sens ? Vous souhaitez trouver en vous les indices qui vous mèneront vers une vie plus épanouie, plus équilibrée et plus adéquate par rapport à vos envies et à vos valeurs ? Ce séminaire sur une journée cherche à affiner votre passion, votre profession, votre mission et votre vocation, en mettant l’accent sur vos appétences, vos compétences, vos besoins matériels et votre contribution à la société.

Méthode autant que philosophie de vie venue du Japon, Ikigaï vient de ikiru, qui signifie “vivre” en japonais, et de kai, qui représente la réalisation de ce que l’on espère. S’il n’existe pas de traduction littérale en français, on pourrait l’assimiler à la raison d’être ou joie de vivre.

L’IKIGAÏ propose ainsi une approche à la fois inspirante et pragmatique pour s’orienter professionnellement, en se situant à l’intersection de quatre champs :

– Ce que vous aimez ;

– Ce pour quoi vous êtes doué ;

– Ce dont le monde a besoin ;

– Ce pour quoi vous êtes payé.

Le séminaire « Ré-enchanter son travail grâce à l’Ikigai » s’adresse à celles et ceux qui cherchent à identifier leur « moteur », leur « carburant » et leur « boussole », c’est à dire découvrir ce qui les met en mouvement, en joie et qui donne du sens à leur vie. Il leur permettra de clarifier et de se libérer des croyances ou des schémas qui sont encore à dissoudre pour leur permettre d’accéder de façon plus fluide à leur Ikigai – c’est-à-dire, à leur raison d’être. Le séminaire se vivra comme un précieux moment d’échange, de partage et de prise de conscience grâce à l’effet miroir du groupe.

A la fin de ce séminaire, vous :

Disposerez de la liste de vos envies et surtout, de celles réalisables dans l’immédiat,

Saurez repérer vos forces et vos talents sur lesquels vous appuyer à l’avenir,

Identifierez le champ des possibles par rapport à votre carrière et vos choix professionnels,

Connaîtrez mieux votre place et votre rôle dans le monde où vous souhaitez évoluer.

Ce séminaire est fait pour vous si vous cherchez à redonner du sens à votre activité, que vous souhaitiez trouver un simple regain d’énergie ou un franc coup de pouce pour changer de direction.

L’intervenante :

Sophie-Marie Gilbert-Desvallons a grandi en Côte d’Ivoire et en Angleterre, en passant par l’Espagne. Professeur diplômé de langues vivantes à Cambridge puis comédienne formée au Cours Florent, elle s’est ensuite tournée vers la facilitation, son cœur de métier. Aujourd’hui, elle intervient comme consultante, formatrice certifiée et, grâce au Master 2 « Coaching – Développement personnel en entreprise » à Paris II, coach diplômé d’état. Entre autres, elle accompagne des adultes en anglais, français et espagnol à la prise de parole en public, aux soft skills et à l’Ikigai, sa marotte personnelle. Tout ce qui touche aux transitions de vie en général ou à l’orientation professionnelle en particulier la passionne et l’interpelle…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-21T09:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-21T17:00:00.000+01:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris



