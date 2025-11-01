Séminaire des enseignants, « IA et pédagogie » : Former les formateurs aux enjeux de l’IA Mercredi 18 février 2026, 09h00 Amphi Hervé Daniel, bâtiment Henri Moisan, RDC, 17 ave Sciences, 91400 Orsay Essonne

La Graduate School Education Formation Enseignement (GS EFE), avec le soutien de l’Institut DataIA, organisent une journée dédiée aux enseignants et futurs enseignants dans les domaines des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, cette journée est également ouverte à un public plus large, notamment aux collègues de l’Université Paris-Saclay et aux enseignants du second degré de l’Académie de Versailles (collèges et lycées).

Amphi Hervé Daniel, bâtiment Henri Moisan, RDC, 17 ave Sciences, 91400 Orsay
gs.education@universite-paris-saclay.fr

La GS EFE, et l’Institut Data IA de l’Université Paris-Saclay organisent un séminaire sur « L’IA dans le métier d’enseignant ». Quelles transformations l’IA induit dans les pratiques éducatives ? IA enseignement IA enseignant

