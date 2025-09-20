Séminaire d’Haltérophilie (Haltéro crossfit Brive) Brive-la-Gaillarde
41 Avenue André Malraux Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Séminaire d’haltérophilie de 9h à 16h.
Ouvert à tous. .
41 Avenue André Malraux Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 01 03 15
