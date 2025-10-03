Séminaire du CeReS Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges

Séminaire du CeReS Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges

Séminaire du CeReS Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges vendredi 3 octobre 2025.

Séminaire du CeReS Vendredi 3 octobre, 10h00 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T12:15:00
Fin : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T12:15:00

Le Centre de Recherches Sémiotiques organise un seminaire mensuel les vendredis de 10h à 12h15 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines en salle D005.
Le prochain séminaire aura lieu vendredi 03 Octobre 2025 avec les intervenants suivants :

  • Cindy LEFEBVRE-SCODELLER (MCF, CeReS, Université de Limoges) : Mettre les traducteur.rice.s sur la carte : modalités de l’(auto)représentation des traducteurs de The Waves de Virginia Woolf

  • François BOBRIE (MCF, MSHS de Poitiers) : « Les échelles d’énonciation et d’interprétation des marquages marchands-branding : une introduction aux langages des marchés »

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges, 39 E rue Camille Guérin Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Séminaire de recherche un vendredi par mois