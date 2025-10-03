Séminaire du CeReS Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges

Séminaire du CeReS Vendredi 3 octobre, 10h00 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Haute-Vienne

Début : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T12:15:00

Fin : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T12:15:00

Le Centre de Recherches Sémiotiques organise un seminaire mensuel les vendredis de 10h à 12h15 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines en salle D005.

Le prochain séminaire aura lieu vendredi 03 Octobre 2025 avec les intervenants suivants :

Cindy LEFEBVRE-SCODELLER (MCF, CeReS, Université de Limoges) : Mettre les traducteur.rice.s sur la carte : modalités de l’(auto)représentation des traducteurs de The Waves de Virginia Woolf

François BOBRIE (MCF, MSHS de Poitiers) : « Les échelles d’énonciation et d’interprétation des marquages marchands-branding : une introduction aux langages des marchés »

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges, 39 E rue Camille Guérin Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Séminaire de recherche un vendredi par mois