Séminaire du CeReS Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges vendredi 3 octobre 2025.
Séminaire du CeReS Vendredi 3 octobre, 10h00 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Haute-Vienne
Début : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T12:15:00
Fin : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T12:15:00
Le Centre de Recherches Sémiotiques organise un seminaire mensuel les vendredis de 10h à 12h15 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines en salle D005.
Le prochain séminaire aura lieu vendredi 03 Octobre 2025 avec les intervenants suivants :
-
Cindy LEFEBVRE-SCODELLER (MCF, CeReS, Université de Limoges) : Mettre les traducteur.rice.s sur la carte : modalités de l’(auto)représentation des traducteurs de The Waves de Virginia Woolf
-
François BOBRIE (MCF, MSHS de Poitiers) : « Les échelles d’énonciation et d’interprétation des marquages marchands-branding : une introduction aux langages des marchés »
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges, 39 E rue Camille Guérin Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Séminaire de recherche un vendredi par mois