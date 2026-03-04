Séminaire du CRIHAM, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Limoges

Séminaire du CRIHAM Jeudi 19 mars, 17h00 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Haute-Vienne

Séminaire commun du CRIHAM

jeudi 19 mars 2026, de 17h à 19h, salle B005

« Byzance et l’Europe, XVIe-XIXe siècles, ou comment l’analyse des catalogues et inventaires après décès des bibliothèques lettrées révèle la naissance d’une discipline » par Anne-Marie CHENY de l’ Université de Rouen

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges, 39 E rue Camille Guérin Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

