Séminaire du CRIHAM, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Limoges
Séminaire du CRIHAM, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Limoges jeudi 19 mars 2026.
Séminaire du CRIHAM Jeudi 19 mars, 17h00 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-19T17:00:00+01:00 – 2026-03-19T19:00:00+01:00
Fin : 2026-03-19T17:00:00+01:00 – 2026-03-19T19:00:00+01:00
Séminaire commun du CRIHAM
jeudi 19 mars 2026, de 17h à 19h, salle B005
« Byzance et l’Europe, XVIe-XIXe siècles, ou comment l’analyse des catalogues et inventaires après décès des bibliothèques lettrées révèle la naissance d’une discipline » par Anne-Marie CHENY de l’ Université de Rouen
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges, 39 E rue Camille Guérin Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.unilim.fr/criham/ »}]
« Byzance et l’Europe, XVIe-XIXe siècles »