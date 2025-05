[Séminaire Eat and Think] Évaluer conjointement les coûts économiques et environnementaux – IGR-IAE Rennes Rennes, 23 mai 2025, Rennes.

Présentation de Matthieu Belarouci et Aurelien Ragaigne

**Evaluer conjointement les coûts économiques et environnementaux : réflexions issues d’une étude de cas portant sur une opération d’autoconsommation collective en logement social**

L’objectif de cet article est de mettre en évidence l’intérêt des déclarations environnementales obligatoires des producteurs de biens dans les domaines de la construction pour la prise en compte des coûts écologiques en comptabilité de gestion. Ces déclarations issues de la réglementation environnementale 2020 permettent de mesurer et de structurer une démarche de comptabilité environnementale adossée à une comptabilité de gestion traditionnelle. Nous illustrons la pertinence de ces indicateurs par le biais d’une étude de cas d’un projet d’autoproduction et d’autoconsommation collective (ACC) d’électricité (projet GROUPEE4.0). Nous mettons d’abord en évidence la complexité de l’évaluation de la performance de l’ACC et la nécessité d’une structuration spécifique de la démarche du contrôleur de gestion. Ensuite, nous présentons comment les outils de la comptabilité de gestion peuvent être adaptés pour tenir compte des coûts écologiques dans la performance du dispositif et comment ces outils peuvent aider le décideur à arbitrer entre les performances économiques et écologiques. Enfin, nous soulignons les problématiques et les incertitudes que la prise en compte des coûts écologiques soulève dans la démarche de calcul de coût et l’enjeu du positionnement du contrôleur de gestion.

Début : 2025-05-23T12:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-23T14:00:00.000+02:00

