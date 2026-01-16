[Séminaire Eat and Think] Imaginer un numérique écologique : Analyse des imaginaires promus par les entreprises du secteur numérique. IGR-IAE Rennes Rennes Mardi 20 janvier, 12h30 Ille-et-Vilaine

Salle du Conseil, IGR-IAE Rennes, et via Big Blue Button

Présentation du Dr. Alban OUAHAB, Maître de conférences en Stratégie et Organisation numériques, i3, CNRS, Télécom Paris, Institut Polytechnique de Paris.

**Abstract** :

Alors que nous faisons face à des crises écologiques multiples, d’une intensité et d’une vitesse inédites (Aengenheyster et al., 2018 ; Campbell et al., 2019), la recherche en gestion est confrontée à un défi majeur : celui de découvrir et de promouvoir des solutions organisationnelles novatrices capables de minimiser l’impact des activités humaines sur la planète (Acquier et al., 2024 ; Nyberg et Wright, 2012, 2016 ; Roquebert et Debucquet, 2022 ; Wright et al., 2013). Malgré cet impératif, la littérature gestionnaire se limite souvent à des approches visant l’ajustement du statu quo du business-as-usual (Nyberg et Wright, 2016 ; Wright et Nyberg, 2015), laissant de côté les approches plus radicales, pourtant cruciales pour restructurer fondamentalement nos modèles d’activité (Bonnet et al., 2021). Par ailleurs, la situation est aggravée car les stratégies déployées par les entreprises pour faire face aux crises écologiques se cantonnent souvent à des considérations climatiques, abordant les problèmes et les solutions essentiellement sous l’angle des émissions de carbone (Jabot, 2023 ; Konietzko, 2022), en négligeant d’autres limites planétaires pourtant critiques (Rockström et al., 2009).

Dans ce contexte, évaluer la portée des réponses organisationnelles implémentées s’avère particulièrement complexe (Delmas et Burbano, 2011 ; Jermier et al., 2006). Lorsque plusieurs entreprises annoncent toutes se saisir des problématiques écologiques, comment distinguer celles qui sont à la hauteur des enjeux et visent à induire des changements profonds et structurels dans les organisations, de celles qui mettent en place des réponses plus superficielles ou techno-solutionnistes (Morozov, 2013) s’appuyant sur une vision réductrice des crises écologiques…

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine



