[Séminaire Eat and Think] Les financements verts IGR-IAE Rennes Rennes Jeudi 15 mai, 12h30 Salle du Conseil, IGR-IAE Rennes, et via Zoom

Présentation de Jean-Laurent Viviani, CREM, IGR-IAE Rennes

Jean-Laurent Viviani nous présentera une recherche sur les financements verts (choix entre plusieurs types de financements verts). Il commencera par présentation assez large sur de grandes thématiques de la finance durable qui peuvent intéresser une large audience.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-15T12:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-15T14:00:00.000+02:00

souleymane.laminou-abdou@univ-rennes.fr

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine