[Séminaire Eat and Think] L’opinion publique, une menace pour les entreprises extractives de combustibles fossiles ? IGR-IAE Rennes Rennes Mardi 7 octobre, 12h30 Ille-et-Vilaine

Salle du Conseil, IGR-IAE Rennes, et via Zoom

Présentation de Marie Cellou, CREM

**Résumé** :

Comment motiver les entreprises polluantes à changer leurs pratiques ? Dans un monde confronté aux menaces et aux risques liés aux changements climatiques, cette question d’intérêt public prend de l’ampleur.

Ces vingt dernières années, la couverture médiatique des enjeux climatique s’est accrue. Par conséquent, l’intérêt et la sensibilisation de l’opinion publique à ces enjeux ont également augmenté. Dans nos travaux de recherche, nous étudions si, et comment l’opinion publique affecte financièrement des pratiques des entreprises extractives de combustibles fossiles. Nous souhaitons ainsi compléter les réponses partielles apportées par la littérature financière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-07T12:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-07T14:00:00.000+02:00

3

souleymane.laminou-abdou@univ-rennes.fr

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine